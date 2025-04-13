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وزارة الزراعة تقفل مستودعًا يغش في تعبئة العسل في بيت الفقس - الضنية
أمن وقضاء
2025-04-13 | 02:07
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وزارة الزراعة تقفل مستودعًا يغش في تعبئة العسل في بيت الفقس - الضنية
قامت الفرق الفنية في وزارة الزراعة وبمؤازرة عناصر من الجمارك وأمن الدولة، بالكشف على مستودعًا في بلدة بيت الفقس - قضاء الضنية، وقد تبين نتيجة الكشف وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالغش في تعبئة العسل، حيث تبين أن المستودع يزور العسل من خلال استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز (High Fructose Corn Syrup - HFCS) الذي يتم تسخينه وتعبئته وبيعه على أنه عسل طبيعي. ويعرض هذا "العسل" المغشوش في الأسواق بأسعار متدنية مقارنة بالعسل الحقيقي، ما يعد غشًا صريحًا يلحق الضرر بالمستهلكين وبالمنتجين المحليين.
وبعد أخذ إشارة من القضاء المختص، تم مصادرة المواد التي زادت عن ٢٠٠ حاوية و٥٠ كرتونة وفيتامينات، وإقفال المستودع بالشمع الأحمر، واحيل المخالفين الى المراجع القضائية المختصة لاجراء المقتضى القانوني.
وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها أن حماية العسل اللبناني الطبيعي وسلامة الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، تبقى في صلب أولوياتها. وشددت على استمرار جهودها في ملاحقة المخالفين واتخاذ التدابير الصارمة لضمان حماية المنتجات الزراعية المحلية وجودة الإنتاج المحلي وصحة المستهلك.
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أمن وقضاء
الزراعة
مستودعًا
تعبئة
العسل
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