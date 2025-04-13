مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع تقديم مساعدات غذائية في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان تنفيذ مشروع تقديم مساعدات غذائية عاجلة في جمهورية لبنان للعام 2025، بالشراكة مع جمعية الغنى الخيرية، حيث تم توزيع اليوم 1,680 سلة غذائية على الأسر اللبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.