الجيش: ضبط شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل

بتاريخ 12/4/2025، ونتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.



وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف المتورطين.



