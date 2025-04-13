الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: ضبط شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
أمن وقضاء
2025-04-13 | 03:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: ضبط شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
بتاريخ 12/4/2025، ونتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.
وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف المتورطين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شاحنة
محملة
بمعدات
لتصنيع
الكبتاغون
منطقة
السماقة
الهرمل
التالي
شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها
مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع تقديم مساعدات غذائية في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-04-04
الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك
أمن وقضاء
2025-04-04
الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك
0
آخر الأخبار
2025-01-19
مصدران أمنيان مصريان لرويترز: 200 شاحنة مساعدات بينها 20 شاحنة محملة بالوقود تصل إلى معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى غزة
آخر الأخبار
2025-01-19
مصدران أمنيان مصريان لرويترز: 200 شاحنة مساعدات بينها 20 شاحنة محملة بالوقود تصل إلى معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى غزة
0
آخر الأخبار
2025-01-15
رويتز: الاتفاق يشمل السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع
آخر الأخبار
2025-01-15
رويتز: الاتفاق يشمل السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار 50 منها تحمل الوقود مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع
0
أمن وقضاء
2025-01-23
الجيش: ضبط صواريخ كاتيوشا وأسلحة في الهرمل
أمن وقضاء
2025-01-23
الجيش: ضبط صواريخ كاتيوشا وأسلحة في الهرمل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها
أمن وقضاء
05:44
شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها
0
أمن وقضاء
03:12
مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع تقديم مساعدات غذائية في لبنان
أمن وقضاء
03:12
مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع تقديم مساعدات غذائية في لبنان
0
أمن وقضاء
02:07
وزارة الزراعة تقفل مستودعًا يغش في تعبئة العسل في بيت الفقس - الضنية
أمن وقضاء
02:07
وزارة الزراعة تقفل مستودعًا يغش في تعبئة العسل في بيت الفقس - الضنية
0
أمن وقضاء
11:04
الجيش: في مناطق مختلفة... توقيف أشخاص وضبط أسلحة
أمن وقضاء
11:04
الجيش: في مناطق مختلفة... توقيف أشخاص وضبط أسلحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين
أخبار لبنان
08:31
في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
0
فنّ
2025-04-02
ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها... نسخة مصغّرة عن والدتها! (صور)
فنّ
2025-04-02
ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها... نسخة مصغّرة عن والدتها! (صور)
0
أخبار دولية
2025-03-30
أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه
أخبار دولية
2025-03-30
أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:31
في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين
أخبار لبنان
08:31
في فرن الشباك... هكذا احتفلت الرعايا بأحد الشعانين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:54
في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام
تقارير نشرة الاخبار
06:54
في القليعة... السفير البابوي ترأس قداس الشعانين ودعا إلى الفرح والأمل والسلام
0
أخبار دولية
05:23
الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية
أخبار دولية
05:23
الكرملين: العلاقات مع أميركا تتقدم بشكل جيد للغاية
0
أخبار دولية
00:45
ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد
أخبار دولية
00:45
ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:33
لبنان الى صندوق النقد الدوليّ بقانون اصلاح المصارف وتصور لقوانين اصلاحية اخرى
0
أخبار دولية
13:31
في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية
أخبار دولية
13:31
في إتفاق العودة الشرع حول إدارة درعا مصلحة عربية إقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن
0
أخبار دولية
13:27
إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية
أخبار دولية
13:27
إسرائيل تعيد إحتلال رفح وعينها على المفاوضات الأميركية - الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الموقف الأميركيّ بعد الجلسة الأولى من المحادثات مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:00
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
حال الطقس
02:00
طقس أحد الشعانين: خريفي بارد مع بعض الأمطار المحلية
2
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تحسينات في المطار وعلى طريقه لملاقاة القادمين
3
أخبار لبنان
16:25
بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع
أخبار لبنان
16:25
بعد عمليات سطو على عدد من الصيدليات..وزير الداخلية: نتابع الموضوع
4
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 12-4-2025
5
آخر الأخبار
10:44
الجميل: لا نختبىء تحت سابع أرض ونرسل شبابنا إلى الموت فقيادات الكتائب إستشهدت قبل شبابها
آخر الأخبار
10:44
الجميل: لا نختبىء تحت سابع أرض ونرسل شبابنا إلى الموت فقيادات الكتائب إستشهدت قبل شبابها
6
خبر عاجل
10:38
الجميل: حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره
خبر عاجل
10:38
الجميل: حان الوقت لأن يقتنع حزب الله وبأسرع وقت ممكن بأن لا بديل عن الدولة... ولا مستقبل للسلاح خارج إطار الدولة وعلى الحزب تسليم سلاحه كما فعل غيره
7
خبر عاجل
10:41
الجميّل: لسنا مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح لأن الأمر منصوص عليه في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والنقاش الوحيد المطلوب بين الدولة بقيادة الرئيس عون والحكومة مباشرة مع حزب الله للكلام عن كيفية تسليم السلاح لا عن مبدأ تسليم السلاح
خبر عاجل
10:41
الجميّل: لسنا مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح لأن الأمر منصوص عليه في الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والنقاش الوحيد المطلوب بين الدولة بقيادة الرئيس عون والحكومة مباشرة مع حزب الله للكلام عن كيفية تسليم السلاح لا عن مبدأ تسليم السلاح
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقييم طِهران للجلسة الأولى من المحادثات مع واشنطن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More