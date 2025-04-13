شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها

بتاريخ ١٢-٤-٢٠٢٥، أقدم شخص مجهول يرتدي خوذة على رأسه، على تنفيذ عدة عمليات سلب بقوة السلاح طالت عددًا من الصيدليات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأحد المطاعم في بيروت، كما أقدم خلال تنفيذ إحداها على إطلاق النار على صاحبة صيدلية في محلة جسر الواطي.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر لقطعات قوى الأمن الداخلي بغية تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والإجراءات الميدانية، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويته ومكان تواجده، حيث جرى توقيفه، ويدعى:

- ع. ق. (مواليد عام 1994، لبناني).



كما ضبط بحوزته سلاح حربي ومواد مخدرة ومبالغ مالية.



وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.