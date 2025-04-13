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مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصَين بحوزتهما مخدرات
أمن وقضاء
2025-04-13 | 12:19
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مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصَين بحوزتهما مخدرات
توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول توجّه أحد الأشخاص المطلوبين بجرائم ترويج المخدّرات الى محلّة طريق الجديدة - ارض جلول.
وعلى الفور، باشرت دوريات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، وإثر كمين محكم، تمكّنت إحدى دوريّاتها بتاريخ 10-4-2025 من توقيفه في المحلّة المذكورة على متن درّاجة آليّة نوع "N MAX" لون ابيض برفقة شخص آخر تم توقيفه ايضاً، وهما:
- ر. م. (مواليد عام 1988، لبناني)، مطلوب بموجب 4 مذكرات عدلية بجرائم ترويج مخدرات.
- ر. ف. (مواليد 1982، لبناني)
وبتفتيشِهما والدراجة، تم ضبط: كيسين شفافين يحتويان 1,89 غ. من مادة الماريجوانا، كيس شفاف يحتوي على 4,62 غ. من مادة حشيشة الكيف، وتم ضبط الدراجة.
وقد أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مفرزة استقصاء بيروت
مخدرات
توقيف
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