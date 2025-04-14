الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن: الكشف عن هُويّة مجهول يروّج العملة المزيّفة في محافظة البقاع
أمن وقضاء
2025-04-14 | 03:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن: الكشف عن هُويّة مجهول يروّج العملة المزيّفة في محافظة البقاع
كشفت شعبة المعلومات عن هُويّة مجهول يروّج العملة المزيّفة في محافظة البقاع، ويدعى: ح. ر. (مواليد عام 1997، لبنانيّ).
وأوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلّة مشاريع القاع، وفق ما أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة.
وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا قدره 12000 دولار أميركيّ مزيّف من فئة الـ 100 دولار.
واعترف بتنفيذ عمليات ترويج العملة المزيّفة في منطقة البقاع بالاشتراك مع شخص آخر، وبأنّ المبلغ المزيّف المضبوط معه هو قسم من المال الذي لم يقم بترويجه.
أجري المقتضى القانونيّ بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الأمن:
الكشف
هُويّة
مجهول
يروّج
العملة
المزيّفة
محافظة
البقاع
التالي
سرقة خزنة بلدية الهري
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-03-04
قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة ينشط في النبطية ومحيطها
أمن وقضاء
2025-03-04
قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة ينشط في النبطية ومحيطها
0
أمن وقضاء
2025-03-22
توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...
أمن وقضاء
2025-03-22
توقيف أفراد عصابة يروّجون العملة المُزيّفة...
0
أمن وقضاء
2025-02-18
قوى الأمن عممت أوصاف جثة رجل مجهول الهوية عثر عليه في ميناء الصيادين - بيروت
أمن وقضاء
2025-02-18
قوى الأمن عممت أوصاف جثة رجل مجهول الهوية عثر عليه في ميناء الصيادين - بيروت
0
أخبار لبنان
2025-01-28
قوى الأمن تعمم صورة رجل مُسنّ مجهول الهويّة عُثر عليه في عمشيت... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أخبار لبنان
2025-01-28
قوى الأمن تعمم صورة رجل مُسنّ مجهول الهويّة عُثر عليه في عمشيت... هل من يعرف عنه شيئًا؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:07
عمليات العنف المبلغ عنها خلال شهر آذار
أمن وقضاء
06:07
عمليات العنف المبلغ عنها خلال شهر آذار
0
أمن وقضاء
04:23
سرقة خزنة بلدية الهري
أمن وقضاء
04:23
سرقة خزنة بلدية الهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خمسون سنة على الحرب... رواية أشخاص لم يحملوا السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:20
خمسون سنة على الحرب... رواية أشخاص لم يحملوا السلاح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
12:09
في أحد الشعانين ... نانسي عجرم تعايد متابعيها بصورة عائلية
فنّ
12:09
في أحد الشعانين ... نانسي عجرم تعايد متابعيها بصورة عائلية
0
آخر الأخبار
05:23
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نطالب باعتماد حل ممكن ينهي الحرب ويعيد المختطفين دفعة واحدة فورًا
آخر الأخبار
05:23
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نطالب باعتماد حل ممكن ينهي الحرب ويعيد المختطفين دفعة واحدة فورًا
0
أخبار لبنان
02:37
نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
02:37
نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد... إليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
03:07
الرئيس عون عرض الأوضاع العامة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل
آخر الأخبار
03:07
الرئيس عون عرض الأوضاع العامة مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:37
نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
02:37
نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جزيرة السعديات في أبو ظبي... الوجهة الثقافية الإماراتية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
طمأنة لمحبي آيفون... ترامب يستثني أجهزة تكنولوجية من الرسوم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
طمأنة لمحبي آيفون... ترامب يستثني أجهزة تكنولوجية من الرسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الشرع في الإمارات لتبديد القلق
تقارير نشرة الاخبار
14:04
الشرع في الإمارات لتبديد القلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إشادة خليجية بأجواء أولى جولات التفاوض الإيرانية - الأميركية... والجولة الثانية قيد التحضير
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إشادة خليجية بأجواء أولى جولات التفاوض الإيرانية - الأميركية... والجولة الثانية قيد التحضير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من دون عراقيل... الجيش اللبناني يتسلم معظم مواقع "حزب الله" في جنوب الليطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفالات دول العالم بأحد الشعانين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
احتفالات دول العالم بأحد الشعانين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:04
فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع
أخبار دولية
11:04
فصيل مسلح بارز في جنوب سوريا يحل نفسه ويعلن وضع أسلحته تحت تصرف وزارة الدفاع
2
فنّ
08:30
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
فنّ
08:30
بإطلالات لافتة ومميزة... نادين نسيب نجيم تحتفل بأحد الشعانين مع ولديها (صورة)
3
فنّ
07:50
طوني عيسى يحتفل بأحد الشعانين مع عائلته... هذا ما نشره (صورة)
فنّ
07:50
طوني عيسى يحتفل بأحد الشعانين مع عائلته... هذا ما نشره (صورة)
4
خبر عاجل
13:38
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف
خبر عاجل
13:38
الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية شنت غارة جوية بصاروخ موجه مستهدفة منطقة الدبش عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف
5
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:35
الاستقرار الجوي يعود تدريجياً الثلاثاء... إليكم التفاصيل
6
أخبار لبنان
10:39
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
أخبار لبنان
10:39
رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: نعلن تجميد تحركنا لمدة شهر
7
أخبار دولية
08:24
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
أخبار دولية
08:24
الصين تدعو الولايات المتحدة الى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل
8
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
أخبار دولية
14:47
بنغلادش تعيد إدراج عبارة "باستثناء إسرائيل" على جوازات سفرها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More