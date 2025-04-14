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قوى الأمن: الكشف عن هُويّة مجهول يروّج العملة المزيّفة في محافظة البقاع

أمن وقضاء
2025-04-14 | 03:56
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قوى الأمن: الكشف عن هُويّة مجهول يروّج العملة المزيّفة في محافظة البقاع
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قوى الأمن: الكشف عن هُويّة مجهول يروّج العملة المزيّفة في محافظة البقاع

كشفت شعبة المعلومات عن هُويّة مجهول يروّج العملة المزيّفة في محافظة البقاع، ويدعى: ح. ر. (مواليد عام 1997، لبنانيّ).

وأوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلّة مشاريع القاع، وفق ما أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة.

وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا قدره 12000 دولار أميركيّ مزيّف من فئة الـ 100 دولار.

واعترف بتنفيذ عمليات ترويج العملة المزيّفة في منطقة البقاع بالاشتراك مع شخص آخر، وبأنّ المبلغ المزيّف المضبوط معه هو قسم من المال الذي لم يقم بترويجه.

أجري المقتضى القانونيّ بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.

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