عمليات العنف المبلغ عنها خلال شهر آذار

وزعت الهئية الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عمليات العنف المبلغ عنها على الخط الساخن لدى المديرية العامة، خلال شهر آذار، وفقا للآتي:



عنف جسدي: 45



عنف جنسي: 0



عنف معنوي: 7



عنف اقتصادي: 1



غير ذلك: 0.