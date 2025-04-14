وزير الداخلية: لتكثيف الإجراءات في مكافحة عمليات تصنيع وتهريب المخدرات

شدد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، على ضرورة تكثيف الإجراءات في مكافحة عمليات تصنيع وتهريب المخدرات عبر الحدود وترويجها في الداخل.



وأثنى الوزير الحجار خلال الاجتماع على الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في اليومين الماضين والتي تمكنت بنتيجتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف منفذ عمليات السطو على عدد من الصيدليات والمحال التجارية في مناطق مختلفة. وطلب من الأجهزة المعنية تكثيف التواجد الأمني على الأرض وتعزيز العمل الاستباقي واجراء التحريات اللازمة وتسيير المزيد من الدوريات في مختلف المناطق حفاظا على الأمن والنظام ولاسيما خلال فترة الأعياد.



كما طلب الوزير الحجار من الأجهزة المعنية الايعاز باتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة خلال التحضير للعملية الانتخابية وصولا الى اجرائها، والتشدد بضرورة عدم التدخل في العملية الانتخابية.