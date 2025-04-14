بيان من قوى الأمن بشأن المرشحين للتطوع بصفة دركي متمرّن من الذكور والإناث





أولاً: بالنسبة للمرشحين المتخلفين عن الحضور:



إجراء المباراة للمرشحين (ذكور- اناث) في معهد قوى الامن الداخلي / عرمون اعتباراً من 24/4/2025 ولغاية 7/5/2025 ضمناً وفقاً للتواريخ المحددة لكل مرشح على الموقع الالكتروني الرسمي لقوى الامن الداخلي (



يُجري فحص الصحة العامة واختبار الرياضة البدنية للمرشحين المتخلفين وفق القواعد التالية:



على المرشحين الحضور إلى معهد قوى الامن الداخلي الساعة 7:30 صباحاً من اليوم المحدد للمباراة وباللباس الرياضي مصطحبين معهم المستندات التالية:



- الإيصال بالترشيح المُعطى في السرية الإقليمية أو في مركز اللجنة.

- بطاقة الهوية / إخراج قيد إفرادي / جواز سفر. إلحاقاً للبيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتواريخ سابقة والمتعلقة بالمرشحين للتطوع بصفة دركي متمرن من الذكور والاناث، وحيث أن هناك عدداً من المرشحين المقبولة طلباتهم للإشتراك بالمباراة قد تخلفوا عن الحضور في الموعد المحدد لكل منهم لإجراء فحص الصحة العامة واختبار الرياضة البدنية، كما أن هناك العديد من المرشحين الذين مثلوا أمام اللجنة لا تزال طلباتهم قيد الدرس لأسباب مختلفة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يلي:إجراء المباراة للمرشحين (ذكور- اناث) في معهد قوى الامن الداخلي / عرمون اعتباراً من 24/4/2025 ولغاية 7/5/2025 ضمناً وفقاً للتواريخ المحددة لكل مرشح على الموقع الالكتروني الرسمي لقوى الامن الداخلي ( اضغط هنا ).على المرشحين الحضور إلى معهد قوى الامن الداخلي الساعة 7:30 صباحاً من اليوم المحدد للمباراة وباللباس الرياضي مصطحبين معهم المستندات التالية:- الإيصال بالترشيح المُعطى في السرية الإقليمية أو في مركز اللجنة.- بطاقة الهوية / إخراج قيد إفرادي / جواز سفر.

- الفحوص والتحاليل المخبرية التالية:

- CBCD – BUN – CREA – HIV Ab – HCV Ab- HBS Ag – HbA1C – TSH – PPD

- Chest X – Ray

- Urine analysis

- تقرير طبي مفصل من طبيب اختصاصي قلب وشرايين يبين الوضع الصحي للمرشح/ة (ضغط الدم، نظم القلب …) وبيان ما إذا قد أجرى أي عملية جراحية، أو يعاني / تعاني من اي أمراض مزمنة أو مستعصية او معدية او يعالج / تعالج بأدوية دائمة وأن المرشح يتمتع بأهلية بدنية تؤهله لاجراء اختبار رياضة بدنية.





يجري فحص الصحة العامة يليه مباشرة اختبار الرياضة البدنية للذين اجتازوا الفحص المذكور. ويُمنع على المرشحين إدخال الهواتف الخليوية إلى باحة معهد قوى الأمن الداخلي.



يُمكن الإستدلال على طريقة تنفيذ إختبار الرياضة البدنية (ركض لمسافة 1500م، جذع، سواعد) من خلال مقطع الفيديو التالي (



كل مرشح يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد له يُعتبر بمثابة مُنسحب من المباراة، ويُصار إلى إلغاء طلب إشتراكه في المباراة.



ثانياً: بالنسبة للمرشحين الذين مثلوا أمام اللجنة ولا تزال طلباتهم قيد الدرس:



على هؤلاء المرشحين الحضور أمام اللجنة:



الذكور إعتباراً من 24/04/2025 لغاية 30/04/2025 ضمناً

الإناث إعتباراً من 05/05/2025 لغاية 07/05/2025 ضمناً على ان تجري الفحوص والتحاليل المخبرية وصورة الاشعة في احدى المستشفيات الحكومية او الخاصة قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ فحص الصحة العامة ولا تقبل اية فحوص او تحاليل مخبرية او صور اشعة تم إجراؤها في المختبرات او المستوصفات الخاصة، علماً ان الكشف والفحص الطبي سيجري في قاعات مغلقة للمرشحين كافة.يجري فحص الصحة العامة يليه مباشرة اختبار الرياضة البدنية للذين اجتازوا الفحص المذكور. ويُمنع على المرشحين إدخال الهواتف الخليوية إلى باحة معهد قوى الأمن الداخلي.يُمكن الإستدلال على طريقة تنفيذ إختبار الرياضة البدنية (ركض لمسافة 1500م، جذع، سواعد) من خلال مقطع الفيديو التالي ( إضغط هنا كل مرشح يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد له يُعتبر بمثابة مُنسحب من المباراة، ويُصار إلى إلغاء طلب إشتراكه في المباراة.على هؤلاء المرشحين الحضور أمام اللجنة:الذكور إعتباراً من 24/04/2025 لغاية 30/04/2025 ضمناًالإناث إعتباراً من 05/05/2025 لغاية 07/05/2025 ضمناً