"الريجي" ضبطت منتجات مهربة ومزورة في الجية وبرجا والشويفات

ضبط جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، نتيجة مداهمات نفذها في الجية وبرجا والشويفات، كميات من المعسل المهرب والمزور والسجائرالمهربة بالإضافة إلى السجائرالالكترونية، في إطار جهود الإدارة المستمرة في هذا المجال.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.