قائد الجيش بحث مع سفيرة فنلندا في الأوضاع العامة

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مع سفيرة فنلندا لدى لبنان Anne Meskanen في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ثم استقبل وفدًا من الملحقين العسكريين في لبنان، وجرى عرض سبل تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني. كما استقبل الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ورئيسة جمعية ماراتون بيروت مي الخليل، وجرى البحث في شؤون مختلفة.