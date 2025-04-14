الجيش نعى المعاون أول الشهيد فادي الجاسم

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عبر منصة "إكس" "المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية – صور".



ووزعت نبذة عن حياته، جاء فيها: "من مواليد ١٩٨٢/٢/٥ وادي خالد – عكار، تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٠٠٨/٢/٢٦، حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة، متأهل وله ولدان. (تحدد مراسم التشيع لاحقًا)".