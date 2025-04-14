تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها الزوجي في الميناء - طرابلس ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة نوال خالد عبدله (مواليد عام 2002، لبنانية التي غادرت بتاريخ 10-4-2025 منزلها الزوجي الكائن في محلة الميناء - طرابلس، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة الميناء في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 616985-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.