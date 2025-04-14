الجيش: تسلُّم الشحنة 2 من هبة الوقود القطرية عن العام 2025

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "تسلَّم الجيش الشحنة الثانية من هبة الوقود القطرية عن العام 2025 التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة".