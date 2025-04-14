قوى الأمن: نبيل فؤاد الحاج خرج ولم يَعُد...

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:



نبيل فؤاد الحاج (مواليد عام 1947، لبناني)

الذي غادر بتاريخ اليوم 14-4-2025، منزله الكائن في بلاط – جبيل على متن سيارة نوع “BYD” لون أبيض، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من مرض الزهايمر والباركينسن.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.