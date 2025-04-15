الجيش: توقيف شخصين في البقاع ضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار مكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع السوري (ع.ح.) لتورطه في الاتجار بالأسلحة وتهريبها، وضبطت في حوزته أسلحة حربية. كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل متورطين آخرين في بلدتي الكرك - زحلة وغزة - البقاع الغربي، وأوقفت المواطن (ع.ع.) الذي يعمل لصالح الموقوف (ع.ح.).



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.