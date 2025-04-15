كمين محكم لمفرزة زحلة القضائية أدى الى توقيف عصابة نفّذت عمليتي سرقة في ضهر البيدر

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه بعد تعرّض أحد المحال لبيع الأحجار الكريمة في محلة ضهر البيدر لعمليتي سرقة بواسطة الكسر والخلع، وقد قُدّرت قيمة المسروقات بحوالي 17,000 دولار أميركي، أعطيت الأوامر لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم.



وعلى الأثر، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة التي أجرتها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصل الى تحديد هويات أفراد عصابة، وهم كل من:



- ط. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)

- أ. ع. (مواليد عام 1981، لبنانية)

- خ. ب. (مواليد عام 1975، لبناني).



وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت عناصر المفرزة من استدراج المشتبه بهم إلى محلة شتورا، حيث نفّذت كمينا محكما أسفر عن توقيفهم. وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من المسروقات.



وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد تم تسليم المضبوطات إلى مالكتها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، فيما تم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق أحد المتورطين الآخرين في العملية، والعمل جار لتوقيفه.