قنبلة قديمة العهد في داخل أرض زراعية في بلدة بدنايل - قضاء الكورة

عثر على قنبلة قديمة العهد داخل أرض زراعية في بلدة بدنايل - قضاء الكورة.



وعلى الفور، حضرت دورية من الجيش والمخابرات إلى المكان، حيث عملت على تطويق الموقع وتأمينه.



وبعد المعاينة، تبين أن القنبلة تعود لزمن سابق وقد تشكل خطرًا في حال محاولة نقلها.



وبناءً عليه، تقرر استدعاء خبير عسكري إلى المكان لاتلافها ميدانيًا.