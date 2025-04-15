أعمال صيانة على الأوتوستراد الدولي في المنصف إعتبارًا من صباح يوم غد

إعتبارًا من الساعة 7:00 من صباح تاريخ 16-4-2025، ستقوم بلدية المنصف بتنظيف جوانب الأوتوستراد الدولي وذلك على المسلك الشرقي باتجاه طرابلس، من أمام مستودعات مفرج وصولًا إلى مفرق المنصف.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.