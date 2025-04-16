الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 15 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا الفلسطينيَّين (خ.ا.) و(ب.م.) لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها عبر الحدود اللبنانية - السورية، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.