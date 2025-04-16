قوى الأمن: توقيف مروِّجَيْ مخدّرات في الطيّونة وضبط كميّة منها

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قوى الأمن: توقيف مروِّجَيْ مخدّرات في الطيّونة وضبط كميّة منها
أمن وقضاء
2025-04-16 | 02:54
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قوى الأمن: توقيف مروِّجَيْ مخدّرات في الطيّونة وضبط كميّة منها
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول قيام شخصَين بترويج المواد المخدّرة في محلّة الطيونة.
نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من: م. ج. (مواليد عام 2006، سوري)، بحقّه مذكّرتَي توقيف بجرم تجارة مخدرات وشك دون رصيد. ا. ن. (من مواليد عام 2008، سوري) مشتبه به بعملية سرقة منزل.
بتاريخ 11-4-2025، رصدتهما إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة، حيث نصبت لهما كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفهما.
بتفتيشهما، تم ضبط كميّة من المخدّرات مقسمة ومعدّة للترويج على الشكل التالي:
كمية من حشيشة الكيف
كيسَين من النايلون بداخلهما مادة الماريجوانا
كيسَين من النايلون بداخلهما مادة السالفيا
طبّتَين بلاستيكيّتَين بداخلها مادة الكوكايين الأجنبي
طبة بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين
كيس من النايلون بداخله مادة الكريستال ماث
10 حبوب كبتاغون، و5 حبوب ترامادول.
أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
توقيف
مروِّجَيْ
مخدّرات
الطيّونة
كميّة
الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها
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