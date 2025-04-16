عند حاجز ضهر البيدر... توقيف مطلوب و23 شخصًا آخرين

تمكنت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 12-4-2025، من ضبط "فان" وأوقفت سائقه الذي يدعى ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني)، وبحقه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات.كما ألقت القبض على 23 شخصًا من الجنسية السورية كانوا على متن "الفان"، لدخولهم خلسة الى الأراضي اللبنانية بالتاريخ ذاته.وسُلّم الموقوفون والفان الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.