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"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في قضاء بعلبك
أمن وقضاء
2025-04-17 | 03:06
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"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في قضاء بعلبك
أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بأنها "واصلت عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، وشملت أحدثها عددًا من بلدات قضاء بعلبك.
وفي هذا الإطار، نفذت وحدات من جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" عمليات دهم في بدنايل وبيت شاما وشعث وراس بعلبك وشمسطار أسفرت عن ضبط كميات من المعسل المهرب والمزور، والسجائر المهرّبة بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية، والتبغ المستورد المهرب.
وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مصنوعات
تبغية
مهربة
ومزورة
بعلبك
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