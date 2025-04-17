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توقيف الرأس المدبّر لعصابة سلب... وهذا ما طلبته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

أمن وقضاء
2025-04-17 | 08:37
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توقيف الرأس المدبّر لعصابة سلب... وهذا ما طلبته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
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توقيف الرأس المدبّر لعصابة سلب... وهذا ما طلبته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

بعدما أوقفت شعبة المعلومات عددًا من أفراد عصابة، تنشط ليلًا في مناطق الأشرفية، الجميزة، فرن الشباك، عين الرمانة والرملة البيضاء، والحمرا، بسلب المواطنين أموالهم ومقتنياتهم بقوة السلاح ويعمدون أحياناً الى إطلاق النار عليهم، تمكّنت الشعبة من تحديد هوية ومكان وجود الرّأس المدبّر للعصابة داخل مخيم شاتيلا، ويُدعى ف. م. (مواليد العام 1974، فلسطيني) مُسلّح بصورة مستمرّة، ومطلوب بموجب 12 ملاحقة قضائية بجرائم سلب بقوة السلاح، وسرقة، ومخدرات، وتهديد.
 
بتاريخ 15-04-2025، وبعد متابعة دقيقة نفّذتها القوة الخاصة في الشعبة استمرّت لاسابيع عدة، تمكّنت من رصده على متن درّاجة آليّة (تبيّن أنّها مسروقة تمّ ضبطها)، وإثر تنفيذ كمين محكم على أحد مداخل المخيم في محلة أرض جلول، أطبقت عليه، وأوقفته بعد نزع سلاحه وتكبيله.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه الرّأس المُدبّر لعصابة نفّذت عمليّات سّلب بقوّة السّلاح في المناطق المذكورة، وأنّه كان يشهر مسدّسه الحربي بوجه المواطنين الذين يتجوّلون على الطّرقات منهم رجال ونساء وكبار السنّ، وأحيانًا يقوم بإطلاق النّار باتّجاههم وإصابتهم في حال أقدم أحدهم على مقاومته.

وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وطلبت ممّن وقع ضحية أعماله وتعرفوا عليه، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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