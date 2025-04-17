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الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون
أمن وقضاء
2025-04-17 | 10:02
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الجيش يفكك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة بليدا- مرجعيون
في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه.
وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
للعدو
الإسرائيلي
بليدا-
مرجعيون
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