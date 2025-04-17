الجيش: توقيف فلسطينيّ في صيدا في حوزته أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية

أوقفت دورية من مديرية المخابرات الفلسطينيّ (م.ذ.)، بعد مداهمة منزله، في مدينة صيدا.



وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية، وفق ما أكّدت قيادة الجيش – مديرية التوجيه.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.