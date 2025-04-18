أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله

#عاجل 🔸هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة في منطقة صيدا وقضت على الارهابي المدعو محمد جعفر منح أسعد عبدالله احد عناصر حزب الله الارهابي.
🔸لقد تورط الإرهابي في أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل وكان مسؤولا عن نشر اجهزة اتصالات تابعة لحزب الله في…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 18, 2025
#عاجل 🔸هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة في منطقة صيدا وقضت على الارهابي المدعو محمد جعفر منح أسعد عبدالله احد عناصر حزب الله الارهابي.
🔸لقد تورط الإرهابي في أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل وكان مسؤولا عن نشر اجهزة اتصالات تابعة لحزب الله في…