أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرة لسلاح الجو قضت على المدعو محمد جعفر منح أسعد عبدالله أحد عناصر حزب الله.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة في منطقة صيدا وقضت على المدعو محمد جعفر منح أسعد عبدالله أحد عناصر حزب الله". وأضاف: "كان مسؤولا عن نشر أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله في لبنان وفي منطقة جنوب الليطاني على وجه الخصوص".