تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في حارة حريك ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة صفاء جهاد قطان (مواليد عام 1993، لبنانية) التي غادرت إلى جهة مجهولة، بتاريخ 15-4-2025 منزل ذويها الكائن في محلة حارة حريك – الضاحية الجنوبية، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.