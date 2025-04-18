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بعد تداول فيديو لشخص يسرق بطارية سيارة في طريق الجديدة... قوى الأمن توقف المشتبه به

أمن وقضاء
2025-04-18 | 12:33
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بعد تداول فيديو لشخص يسرق بطارية سيارة في طريق الجديدة... قوى الأمن توقف المشتبه به
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بعد تداول فيديو لشخص يسرق بطارية سيارة في طريق الجديدة... قوى الأمن توقف المشتبه به

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على اختلافها، ومنها جرائم السرقة، وبعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 28-3-2025، مقطع فيديو يظهِر أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة بطاريّة سيّارة مركونة في محلّة طريق الجديدة – بيروت، ومن خلال المتابعة والرصد، تمكنت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 14-4- 2025 بكمين محكم في المحلة ذاتها، وتبين أنه يدعى: س. ق. (مواليد 1979، لبناني)، بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة من داخل مركبة.

وسلم الموقوف إلى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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