الجيش: ضبط كمية من الصواريخ والأسلحة في خراج عيحا مرج التوت - راشيا وتوقيف 8 مواطنين في كفرزبد - البقاع

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بعد عمليات الرصد والمتابعة الأمنية، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت - راشيا كمية من الصواريخ والأسلحة والذخائر الحربية وأجهزة التفجير.



وأفادت في بيان، بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في بلدة كفرزبد - البقاع 8 مواطنين لتأليفهم عصابة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.