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كمين لشعبة المعلومات أسفر عن توقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة حربية

أمن وقضاء
2025-04-19 | 06:31
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كمين لشعبة المعلومات أسفر عن توقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة حربية
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كمين لشعبة المعلومات أسفر عن توقيف متورطَين بعمليات تهريب وتجارة أسلحة حربية

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن نشاط أشخاص مجهولي الهويّة بتهريب الأسلحة والإتجار بها.

 

فباشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورطين وتوقيفهم.

 

وحددت هويّتَي اثنين من المشتبه بهم ومكان وجودهما في بلدة تلحميرة – عكّار، وهما:

  • م. ع. (مواليد عام 1991، لبنانيّ)
  • م. م. (مواليد عام 1999، لبنانيّ)

 

وأعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.

 

ورصدتهما إحدى دوريّات الشّعبة على متن سيارة نوع مرسيدس لون أسود في البلدة ذاتها، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت السّيّارة وبداخلها /5/ بنادق حربيّة نوع كلاشنكوف، و/5/ مماشط وكميّة من الذخائر.

 

واعترفا بما نُسِبَ إليهما.

 

وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات القضاء المختص، عملًا بإشارته.

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