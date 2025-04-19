خولة الحجيري مفقودة...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، خولة علي الحجيري (مواليد 2004، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 18-4-2025، منزل ذويها الكائن في عرسال إلى جهة مجهولة.



وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 230036-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.