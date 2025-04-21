لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "الحداد الرسمي على وفاة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 23 نيسان 2025 ضمنًا، بحيث تنكس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل، وعلى أن تتخذ الإجراءات ذاتها يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه."