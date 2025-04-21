الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
19
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
أمن وقضاء
2025-04-21 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام "الحداد الرسمي على وفاة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من تاريخه ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 23 نيسان 2025 ضمنًا، بحيث تنكس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الجلل، وعلى أن تتخذ الإجراءات ذاتها يوم الصلاة لراحة نفس قداسته وتشييعه."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الحداد
الرسمي
البابا
فرنسيس
التالي
بالجرم المشهود... توقيف سالب يفرض الخوّات في مناطق من جبل لبنان
انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية للجيش اللبنانيّ أدى إلى سقوط ٣ شهداء عسكريين وجرحى مدنيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:34
تنكيس العلم في قصر بعبدا حداداً على وفاة قداسة البابا فرنسيس
خبر عاجل
10:34
تنكيس العلم في قصر بعبدا حداداً على وفاة قداسة البابا فرنسيس
0
أخبار دولية
11:28
ترامب يوجّه بتنكيس الأعلام حدادا على البابا فرنسيس
أخبار دولية
11:28
ترامب يوجّه بتنكيس الأعلام حدادا على البابا فرنسيس
0
آخر الأخبار
11:13
ترامب يوجه بتنكيس الأعلام حدادًا على البابا فرنسيس
آخر الأخبار
11:13
ترامب يوجه بتنكيس الأعلام حدادًا على البابا فرنسيس
0
أخبار دولية
05:39
ميلوني في وفاة البابا فرنسيس: رجل عظيم رحل
أخبار دولية
05:39
ميلوني في وفاة البابا فرنسيس: رجل عظيم رحل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:04
تحذير من إشعال النيران تزامنًا مع إشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية المرتقبة
أمن وقضاء
13:04
تحذير من إشعال النيران تزامنًا مع إشتداد الرياح الخماسينية والعاصفة الرملية المرتقبة
0
أمن وقضاء
11:07
قائد الجيش تفقد ثكنة عصام شمعون في النبطية
أمن وقضاء
11:07
قائد الجيش تفقد ثكنة عصام شمعون في النبطية
0
أمن وقضاء
10:59
قوى الامن: حواجز ومداهمات لشعبة المعلومات في الشمال
أمن وقضاء
10:59
قوى الامن: حواجز ومداهمات لشعبة المعلومات في الشمال
0
أمن وقضاء
05:29
ضمن إطار مكافحة تهريب المحروقات... توقيف 14 شخصا في بلدة النبي شيت وضبط 1148 غالون بنزين
أمن وقضاء
05:29
ضمن إطار مكافحة تهريب المحروقات... توقيف 14 شخصا في بلدة النبي شيت وضبط 1148 غالون بنزين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
0
أخبار لبنان
2025-04-19
كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة
أخبار لبنان
2025-04-19
كرامي: التأخير الذي حصل في إصدار المرسوم وفي دفع المستحقات كان لاسباب خارجة عن ارادة الوزارة
0
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
حال الطقس
2025-04-20
طقس ربيعيّ يسيطر على لبنان...والثلاثاء الحرارة تُلامس الـ30 درجة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أجواء عيد الفصح تعمّ مختلف المناطق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
أجواء عيد الفصح تعمّ مختلف المناطق اللبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بحضور السفير البابوي... بلدة يارون الجنوبية أحيت قداس إثنين الباعوث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إجراءات سيتخذها الفاتيكان بعد رحيل البابا فرنسيس... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
غاب البابا فرنسيس تاركًا رسالة أمل وسلام في ذاكرة الأجيال الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
تقارير نشرة الاخبار
13:22
البابا يغادر الدنيا تاركًا بصمة إصلاح وتجدد في الكرسي الرسولي خلال ولايته
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:56
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:56
مقدمة النشرة المسائية 21-04-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا
تقارير نشرة الاخبار
08:19
بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا
0
أخبار دولية
07:58
البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق
أخبار دولية
07:58
البطريرك يوحنا العاشر يازجي ترأس قداس اثنين الباعوث في الكاتدرائية المريمية في دمشق
0
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: هناك أولويات على الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: هناك أولويات على الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية
0
أخبار دولية
04:02
إيران تتهم إسرائيل بالسعي "لتقويض" المباحثات النووية مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
04:02
إيران تتهم إسرائيل بالسعي "لتقويض" المباحثات النووية مع الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:38
توتر وتحطيم في طرابلس...
أخبار لبنان
14:38
توتر وتحطيم في طرابلس...
2
أمن وقضاء
09:16
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
أمن وقضاء
09:16
لبنان يعلن الحداد الرسمي على وفاة البابا فرنسيس
3
أخبار لبنان
02:51
الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته
أخبار لبنان
02:51
الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته
4
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
صورة وجه المسيح التي عاشت في خيال كل مؤمن... تحولت إلى حقيقة رقمية!
5
أخبار دولية
00:28
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
أخبار دولية
00:28
الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق...
6
أخبار دولية
04:13
وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما
أخبار دولية
04:13
وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما
7
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
منوعات
16:15
قصته انتشرت عالميًا: ضبطته زوجته مع عشيقته فحاول الهروب من الفندق... وهذا ما حدث له!
8
حال الطقس
02:15
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حال الطقس
02:15
كتل حارة بانتظارنا... الحرارة تتخطى الـ30 درجة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More