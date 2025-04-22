قوى الأمن: حاجز ظرفي لمفرزة استقصاء جبل لبنان أدى إلى توقيف أحد المطلوبين

أقدم سائق دراجة آليّة نوع “GR” لون أسود من دون لوحات على الفرار من أمام حاجز ظرفيّ ليليّ في محلّة الحازمية مقابل مجمع "سيتي سنتر”، لدوريّة أمنية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليميّ.

وعملت العناصر على مطاردته وتوقيفه، ويُدعى: و. م. (مواليد عام 1997، لبنانيّ)، وفق ما أكّدت المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ - شعبة العلاقات العامة.

وضُبط مسدّس حربيّ من دون ترخيص، كميّة من مادّة حشيشة الكيف، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم سرقة، وان الدرّاجة مسروقة.

وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.