إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية

وقع إشكال في بلدة عين التينة - الضنية، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون تسجيل إصابات.



وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن خلفية الإشكال تعود إلى توترات متعلقة بالإنتخابات البلدية المرتقبة في البلدة.



وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني ونفّذت سلسلة مداهمات في البلدة بهدف ملاحقة المتورطين وضبط الوضع الأمني.