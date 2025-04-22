تدابير سير بسبب أعمال تأهيل وتزفيت على أوتوستراد جبيل – المدفون

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بعملية تأهيل وتزفيت المسلك الشرقي الممتد من سوبر ماركت جبيل باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 7,00 من تاريخ 23-4-2025 ولغاية الساعة 14,00 من تاريخ 25-4-2025.



وستؤدي هذه الأعمال الى قطع مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون.



ويُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.