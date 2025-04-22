الجيش: توقيف أشخاص في زكرون - الكورة وحوش الحريمة - البقاع الغربي لإطلاقهم النار

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زكرون - الكورة المواطنين: (م.د.)، (م.ع.)، (ع.ب.)، (ا.ز.)، والسوري (خ.ي.) لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.



كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة حوش الحريمة - البقاع الغربي المواطن (خ.ح.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته سلاحا حربيا وأعتدة عسكرية، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.