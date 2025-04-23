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توقيف شخص نفّذ عشرات السّرقات من داخل سيّارات في جبل لبنان وبيروت...

أمن وقضاء
2025-04-23 | 06:23
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توقيف شخص نفّذ عشرات السّرقات من داخل سيّارات في جبل لبنان وبيروت...
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توقيف شخص نفّذ عشرات السّرقات من داخل سيّارات في جبل لبنان وبيروت...

حصلت في الآونة الأخيرة عملياّت سرقة عدة من داخل سيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية، من قِبَل مجهول يقوم بكسر زجاجها وسرقة ما توفر بداخلها من مقتنيات (حقائب أجهزة الكترونية وغيرها)، وأبرزها سرقة مسدّس من داخل سيّارة عائدة لقوّات الأمم المتّحدة في بعبدا بتاريخ 9-4-2025.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه.

ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى أ. ر. (مواليد عام 1971، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، مخدّرات ونشل.

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده ومراقبته، تمهيداً لتوقيفه.

وبتاريخ 15-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بعمليّة نوعيّة في محلّة الرّويس، على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون رمادي، تم ضبطها. بتفتيشه والدّراجة ومنزله، تم ضبط جهاز حاسوب محمول، حقائب نسائيّة فارغة ومبلغ مالي.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات في العديد من المناطق، منها: بعبدا، الحدت، الرّملة البيضاء، الرّوشة، جعيتا وصيدا. كما أقرّ بسرقة جهاز الحاسوب -المضبوط معه- من داخل سيّارة في الحدت، إضافةً إلى تنفيذه عمليّة سرقة مسدّس حربي من داخل آليّة عائدة لقوات اليونيفيل في بعبدا.

وتم ضبط المسدّس وتسليم المسروقات لأصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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