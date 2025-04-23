قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزل ذويه في شكا ولم يعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود محمد يامن أحمد اليوسف الضيعان (مواليد عام 2001، سوري الجنسية) الذي غادر منزل ذويه الكائن في شكا بتاريخ 21-4-2025 ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده الاتصال بفصيلة الهري - شكا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541481-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.