الجيش: توقيف ٣ أشخاص في منطقتي ضبيه - المتن وأبي سمراء - طرابلس

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضبيه - المتن الفلسطيني (ع.ا.) والسوري (ح.ش.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها، ولتجولهما داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومبلغًا ماليًا.



كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة أبي سمراء - طرابلس منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ع.م.)، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.