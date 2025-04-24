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ضبط أكثر من 3 أطنان من الفاكهة المهرّبة في طرابلس

أمن وقضاء
2025-04-24 | 02:05
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ضبط أكثر من 3 أطنان من الفاكهة المهرّبة في طرابلس
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ضبط أكثر من 3 أطنان من الفاكهة المهرّبة في طرابلس

ضبطت مديرية الجمارك العامة – مفرزة البحث عن التهريب ووزارة الزراعة، كميات كبيرة من الفاكهة المهرّبة في خلال عملية دهم وتفتيش نُفّذت في سوق الخضار في طرابلس وعدد من البرادات التجارية في المنطقة".

وأشارت وزارة الزراعة في بيان، الى أن الحملة التي جاءت نتيجة متابعة دقيقة من مصلحة زراعة الشمال بالتنسيق مع شعبة البحث عن التهريب في الجمارك، أسفرت عن ضبط براد عائد لتاجر في منطقة البحصاص – طرابلس يحتوي على كميات غير مصرّح بها من الفواكه الأجنبية، وهي:

2.5 طن من المانغا اليمنية

700 كلغ من التفاح التركي

60 كلغ من الجنارك التركي

وقدّرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو مليار و500 مليون ليرة لبنانية للمانغا، و430 مليون ليرة للتفاح والجنارك، ما يرفع القيمة الإجمالية للمخالفة إلى أكثر من ملياري ليرة لبنانية.

وقالت الوزارة إن "هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحازمة التي تنفذها بالتعاون مع مديرية الجمارك والأجهزة الأمنية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى التصدي لعمليات التهريب التي تضر بالقطاع الزراعي المحلي، وتؤثر سلباً على دخل المزارعين اللبنانيين".

وأوضحت أنها تواصل المراقبة بشكل يومي، وتعمل على تكثيف حملات التفتيش في مختلف المناطق اللبنانية لضمان سلامة المنتجات الزراعية في الأسواق، ومنع دخول بضائع غير خاضعة للرقابة والفحوص المخبرية".

وشددت على أن "حماية الأمن الغذائي اللبناني تبدأ من دعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على بيئة زراعية عادلة وتنافسية"، داعية إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات الرسمية المختصة.
 
وأكدت أن المخالفين سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة، وألا تهاون مع كل من يساهم في تهريب المنتجات الزراعية أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

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أطنان

الفاكهة

المهرّبة

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