توقيف شخص نفّذ عمليتي سرقة في بيروت

ادّعى أحد المواطنين بتاريخ لدى فصيلة الرّوشة في وحدة شرطة بيروت ضد مجهول 17-4-2025، بجرم سرقة مبلغ من المال من داخل دُرج مكتبه الكائن ضمن مرآب للسيّارات في محلّة الكونكورد – الحمراء، وقد تمّ تداول مقطع فيديو يُظهِر لحظة قيام الفاعل بتنفيذ عمليّة السّرقة.



على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه.



ونتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصلت مفرزة استقصاء بيروت من كشف هويّة السّارق، ويُدعى، ع. م. (مواليد عام 1988، لبناني). كما تمّ الاشتباه في تنفيذه عمليّة سرقة أخرى من داخل صالون نسائي في محلّة الحمراء.



وبتاريخ 18-4-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من رصده في محلّة الصنائع، حيث عملت على توقيفه.



وباستماعه، اعترف بقيامه بعمليتَي السَّرقة المذكورتَين، وتبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.



وأودع القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.