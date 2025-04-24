توقيف أشخاص في منطقتَي برج البراجنة – بعبدا وحورتعلا – بعلبك

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – بعبدا المواطنَين (م.م.) وابنه (م.م.)، لإطلاقهما النار في خلال إشكال بتاريخ 22/ 4/ 2025، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة حورتعلا - بعلبك، المواطن (م.ح.م.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار باتجاه دورية للجيش، اعتراض دورية لقوى الأمن الداخلي، تسهيل فرار مطلوب خطير يعمل في الاتجار بالمخدرات، السرقة والسلب بقوة السلاح، الاتجار بالمخدرات.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.