انتحل صفة أمنيّة ونفّذ عمليّات سلب طالت سائقي سيّارات أجرة...

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سلب وانتحال صفة أمنيّة، من قِبَل شخص مجهول الهويّة، طالت عددًا من سائقي سيّارات الأجرة في منطقة البقاع الأوسط.



ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، اشتبهت مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بشخصٍ يُدعى م. ش. (مواليد عام 1980، لبناني).



بعد رصدٍ ومراقبة، أوقفته قوّة من المفرزة المذكورة في بلدة الفاعور – قضاء زحلة، بالجرم المشهود، وذلك بعدما استقلّ سيّارة أجرة منتحلًا صفة أمنيّة ومحاولًا سلب سائقها.



وبالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بعدّة عمليّات سلب عن طريق انتحال صفة أمنيّة فاقت الخمس عشرة عمليّة. كما تبيّن وجود خلاصة حكم بحقّه.



وعممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى المفرزة المذكورة، الكائنة في مبنى قصر عدل زحلة، أو الاتّصال على الرقم 806523-08 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.