دائرة مياه جبيل: فرق الصيانة تصلح العطل الناتج عن إنفجار خط الضخ في عمشيت

أعلنت دائرة مياه جبيل في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن "بعد إنفجار خط الضح الرئيسي في بلدة عمشيت والتسبب بأضرار في أحد المنازل والمارة على الطريق العام، تعمل فرق الصيانة في الدائرة على معالجة العطل وتأمين المياه للمواطنين بالسرعة المطلوبة."



وتعهدت "الدائرة بمتابعة الموضوع وتتحمل المسؤولية كاملة في تصليح الأضرار التي لحقت بالمنزل وتتمنى من المواطنين التفهم لهذا العطل المفاجىء والخارج عن إرادتها."