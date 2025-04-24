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مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة يُتلف كميّة من المواد المُخدّرة المضبوطة سابقًا

أمن وقضاء
2025-04-24 | 10:42
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مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة يُتلف كميّة من المواد المُخدّرة المضبوطة سابقًا
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مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة يُتلف كميّة من المواد المُخدّرة المضبوطة سابقًا

قام مكتب مكافحة المخدِّرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشّرطة القضائية، بتلف كميّة من المواد المخدّرة المضبوطة، وذلك في مكبّ ضهر البيدر المستحدث، بحضور النّائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامّة العميد إيلي كلّاس، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة المقدّم الياس شلهوب، ورئيس فرع الإعلام الأمني في شعبة العلاقات العامّة النّقيب داني الطّويل، ومن قلم النّيابة العامّة التمييزيّة الكاتب وليد عويدات، وبمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة.

أمّا المواد المضبوطة التي تمّ تلفها فهي على الشّكل التّالي:

/578.017/ كلغ من مادة “حشيشة الكيف”
/54,864/ كلغ من مادة “الماريجوانا”
/37,849,362/ حبّة “كبتاغون”
/7,855/ كلغ من مادّتي الـ “كوكايين”، و”باز الكوكايين”
/34,299/ كلغ من بودرة مجهولة النّوع
/2,300/ ليتر من سوائل مختلفة
/284/ حبوب مختلفة
/35/ ميزان الكتروني
/9/ غربال خشبي
/8/ هواتف خلويّة.
 
 

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