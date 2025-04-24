لائحة بلدة الزعيترة فازت بالتزكية

فازت لائحة بلدة الزعيترة بالتزكية برئاسة المهندس جورج بيار عون، وتضم: فادي فايز طايع، فادي إدوار عون، دوري ميشال خيرالله، سمير أنطوان عون، نسيم روجه عون، داود بطرس طايع، مارك فرنسوا عون، وجو شارل سعادة.



كما فاز بالتزكية المختار فارس عون والعضوان الإختياريان: إيلي كميل عون وشربل حبيب طايع.