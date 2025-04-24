الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI
أمن وقضاء
2025-04-24 | 16:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI
أصيب 8 أشخاص معظمهم من النازحين السوريين في مزرعة في بلدة حوش السيد علي في البقاع الشمالي، جراء تعرض البلدة لهجوم بمسيرة من الجانب السوري.
وفي حين ذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفًا مصدره هذه المنطقة تعرضت له بلدة المصرية في الداخل السورية وأوقعت عدة إصابات، نفت مصادر أمنية للـLBCI ذلك، مؤكدةً أن أي إطلاق نار لم يحصل من لبنان بإتجاه سوريا، فالمنطقة تشهد نزوحًا كبيرًا لأهلها ووحدات الجيش منتشرة فيها.
وقد أفادت مصادر متابعة بأن خلافًا وقع قبل أيام بين عناصر من هيئة تحرير الشام وعشيرة تقطن في بلدة المصرية السورية امتدت تداعياته حتى اليوم بحيث تعرضت بلدة المصرية لقصف بالهاون، ما أدى الى وقوع إصابات.
وقد رصد تبادل إطلاق نار داخل الأراضي السورية قبل حادثة انفجار المسيرة في حوش السيد علي اللبنانية امتد لحوالى ساعة من الوقت.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
السيد
لهجوم
بمسيرة
الجانب
السوري...
أكدته
مصادر
للـLBCI
التالي
دائرة مياه جبيل: فرق الصيانة تصلح العطل الناتج عن إنفجار خط الضخ في عمشيت
انتحل صفة أمنيّة ونفّذ عمليّات سلب طالت سائقي سيّارات أجرة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-20
إصابة مواطن في بلدة حوش السيد علي جراء إطلاق نار مصدره الجانب السوريّ
آخر الأخبار
2025-04-20
إصابة مواطن في بلدة حوش السيد علي جراء إطلاق نار مصدره الجانب السوريّ
0
خبر عاجل
2025-03-17
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعات من الجانب السوري بالسلاح الثقيل عند أطراف حوش السيد علي
خبر عاجل
2025-03-17
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعات من الجانب السوري بالسلاح الثقيل عند أطراف حوش السيد علي
0
خبر عاجل
2025-03-17
مصادر أمنية للـLBCI: المنطقة التي دخلها الجيش السوري في حوش السيد علي هي الجهة الشمالية من البلدة الواقعة في الأراضي السورية لكن سكانها لبنانيون ولم يدخل الأراضي اللبنانية
خبر عاجل
2025-03-17
مصادر أمنية للـLBCI: المنطقة التي دخلها الجيش السوري في حوش السيد علي هي الجهة الشمالية من البلدة الواقعة في الأراضي السورية لكن سكانها لبنانيون ولم يدخل الأراضي اللبنانية
0
صحف اليوم
2025-03-19
هيئة تحرير الشام لم تنسحب بعد من الجزء اللبناني من حوش السيد علي... وهذا ما كشفته مصادر لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
2025-03-19
هيئة تحرير الشام لم تنسحب بعد من الجزء اللبناني من حوش السيد علي... وهذا ما كشفته مصادر لـ"الجمهورية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
أمن وقضاء
02:43
هدّدها وابتزّها بمبلغ مالي لقاء عدم نشر صورها... فأوقفته مفرزة زحلة القضائية
0
أمن وقضاء
01:46
الجيش: تمارين تدريبية في جرد العاقورة
أمن وقضاء
01:46
الجيش: تمارين تدريبية في جرد العاقورة
0
أمن وقضاء
01:13
الجيش: توقيف شخصين لتورطهما في إشكال في منطقة برجا - الشوف
أمن وقضاء
01:13
الجيش: توقيف شخصين لتورطهما في إشكال في منطقة برجا - الشوف
0
صحف اليوم
23:49
سلاح "حزب الله"... هذا ما أكدته مصادر موثوقة لـ"الأنباء" الإلكترونية
صحف اليوم
23:49
سلاح "حزب الله"... هذا ما أكدته مصادر موثوقة لـ"الأنباء" الإلكترونية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:56
سلام: ما يهمني الحفاظ على وحدة العاصمة كرمز لوحدة لبنان في تنوعه
أخبار لبنان
13:56
سلام: ما يهمني الحفاظ على وحدة العاصمة كرمز لوحدة لبنان في تنوعه
0
آخر الأخبار
2025-04-16
النائب وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": إلتقيت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان منفردا وهو أكد على دور السعودية في دعم لبنان وأكد الدعم الكامل لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة
آخر الأخبار
2025-04-16
النائب وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": إلتقيت الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان منفردا وهو أكد على دور السعودية في دعم لبنان وأكد الدعم الكامل لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة
0
آخر الأخبار
23:43
استطلاع رأي لمعاريف الإسرائيلية: 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو
آخر الأخبار
23:43
استطلاع رأي لمعاريف الإسرائيلية: 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
0
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:44
واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟
منوعات
06:44
واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟
2
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
3
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
4
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
5
خبر عاجل
13:11
عون أصدر قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اليوم
خبر عاجل
13:11
عون أصدر قانون تعديل قانون السرية المصرفية الذي أقره مجلس النواب اليوم
6
أخبار لبنان
06:09
الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
أخبار لبنان
06:09
الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
7
أمن وقضاء
16:10
بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI
أمن وقضاء
16:10
بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI
8
أخبار لبنان
11:57
مجلس النواب اقر اقتراح القانون المعجل المكرر لتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية
أخبار لبنان
11:57
مجلس النواب اقر اقتراح القانون المعجل المكرر لتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والموازنة المدرسية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More