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بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI

أمن وقضاء
2025-04-24 | 16:10
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بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI
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بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI

أصيب 8 أشخاص معظمهم من النازحين السوريين في مزرعة في بلدة حوش السيد علي في البقاع الشمالي، جراء تعرض البلدة لهجوم بمسيرة من الجانب السوري. 
 
وفي حين ذكرت وسائل إعلام سورية أن قصفًا مصدره هذه المنطقة تعرضت له بلدة المصرية في الداخل السورية وأوقعت عدة إصابات، نفت مصادر أمنية للـLBCI ذلك، مؤكدةً أن أي إطلاق نار لم يحصل من لبنان بإتجاه سوريا، فالمنطقة تشهد نزوحًا كبيرًا لأهلها ووحدات الجيش منتشرة فيها.
 
وقد أفادت مصادر متابعة بأن خلافًا وقع قبل أيام بين عناصر من هيئة تحرير الشام وعشيرة تقطن في بلدة المصرية السورية امتدت تداعياته حتى اليوم بحيث تعرضت بلدة المصرية لقصف بالهاون، ما أدى الى وقوع إصابات.

وقد رصد تبادل إطلاق نار داخل الأراضي السورية قبل حادثة انفجار المسيرة في حوش السيد علي اللبنانية امتد لحوالى ساعة من الوقت.

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