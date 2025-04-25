الجيش: توقيف شخصين لتورطهما في إشكال في منطقة برجا - الشوف

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 24 /4 /2025، وعلى أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين في بلدة برجا - الشوف، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطنَين (م.م.) و(خ.ا.) وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.



وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.