الجيش: تمارين تدريبية في جرد العاقورة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 25 و 28 /4 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الطوافات.